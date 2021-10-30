В Орле 30 октября вакцинация от ковид проходит в МФЦ, в «Гринне» и на автовокзале Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 30 октября мобильные пункты вакцинации будут работать в Советском и Заводском районах города. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Медики будут вести прием без предварительной записи с 9.00 до 16.00 часов на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина и с 12.00 до 19.00 часов на втором этаже автовокзала, а также на первом этаже ТМК «ГРИНН» (напротив магазина «М-Видео»).

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.