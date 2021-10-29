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Происшествия29 октября 2021 17:37

В Орле из горящего на Кромском шоссе гаража спасли мужчину

Пожар разгорелся 29 октября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пожарные спасли мужчину

Пожарные спасли мужчину

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле из горящего гаража на Кромском шоссе пожарные спасли мужчину. Огонь разгорелся днем 29 октября.

О ЧП в гаражном кооперативе "Мотор" в пожарную службу сообщили очевидцы около четырех дня. На место прибыли спасатели. Из гаража валил дым. Как оказалось, внутри горела кровать, а возле гаража находился мужчина 49 лет, которому требовалась срочная помощь.

- Около ворот гаража был обнаружен и спасен мужчина, его передали врачам скорой медицинской помощи для осмотра. Госпитализация ему не потребовалась, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара предстоит установить специалистам.