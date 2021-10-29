Суд накажет молодую орловчанку, истязавшую своего двухлетнего сына

Орловчанку осудят за истязание малыша Фото: скриншот с видео

Перед судом предстанет 22-летняя орловчанка, истязавшая своего маленького сына. Расследование резонансного уголовного дела завершено, с обвинительным заключением оно передано в суд.

Шумиха среди общественности поднялась, когда в сеть попало шокирующее видео: молодая женщина, явно не трезвая, бросает малыша об пол. Правоохранительные органы проверили проверку, которая обернулась уголовным делом. Женщину обвинили в истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. За время следствия выяснилось, что побои были систематическими.

- Следствием установлено, что обвиняемая с ноября 2020 года по июнь 2021 года проживала со своим малолетним ребенком на съемных квартирах, расположенных в многоквартирных домах на территории Заводского района города Орла. Женщина систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, наносила своему ребенку побои, совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические страдания, чем подвергала его истязанию, - сообщил региональный следком.

Доказательств, собранных следователями, хватило, чтобы дело передали на рассмотрение в суд.

- В настоящее время мальчик находится в специализированном учреждении, решением суда мать ограничена в родительских правах. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Заводским районным судом Орла, - сообщила "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.