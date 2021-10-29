В Орловской области снижен транспортный налог для некоторых категорий граждан

Депутаты поддержали законопроект о снижении транспортного налога для отдельных категорий граждан. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловской области для отдельных категории граждан снижен транспортный налог. Поправки в закон внесли и приняли в двух чтениях депутаты регионального заксобрания на сессии 29 октября.

На 50% транспортный налог понижен для членов семей орловцев, погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной. Такая льгота, по мнению депутатов облсовета, станет социальной поддержкой для указанной выше категории орловских семей.

Как поясняет пресс-служба регионального парламента, снижение транспортного налога на 50% предусмотрена для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.