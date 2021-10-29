Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 15:00

Под Орлом молодой водитель на "Форде" протаранил столб, пострадали две девушки

После столкновения со световой опорой, иномарка очутилась в кювете
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При ДТП пострадали два человека

При ДТП пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом молодой водитель на легковом "Форде" протаранил столб. Пострадали две девушки-пассажира.

ДТП случилось на Северном подъезде к Орлу. 21-летний водитель вел иномарку со стороны города Москвы в направлении Орла. На 4 километре он не справился с управлением, машина влетела в фонарный столб, а затем угодила в кювет.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "Форд Фокус", девушки 19 и 20 лет, получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.