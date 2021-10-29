Под Орлом молодой водитель на "Форде" протаранил столб, пострадали две девушки

При ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом молодой водитель на легковом "Форде" протаранил столб. Пострадали две девушки-пассажира.

ДТП случилось на Северном подъезде к Орлу. 21-летний водитель вел иномарку со стороны города Москвы в направлении Орла. На 4 километре он не справился с управлением, машина влетела в фонарный столб, а затем угодила в кювет.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "Форд Фокус", девушки 19 и 20 лет, получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.