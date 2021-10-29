За сутки 302 жителя Орловской области заразились коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за последние сутки побит рекорд по приросту заболеваемости. По данным федерального оперштаба, заболело сразу 302 человека.

Общее число заразившихся, за все время наблюдения, таким образом достигло 52 588.

Выздоровело и выписано всего 56 человек. Всего излечилось 46 843 пациента.

Вновь зафиксировано смертельные случаи covid-19. Ушло из жизни еще 4 орловца с лабораторно диагностированным covid-19. В общей сложности умерло за пандемию 1 086 человек, болевших ковидом.

Власти региона приняли решение о введении системы пропусков в общественные места по QR-кодам, чтобы остановить волну заражений. С 30 октября без кода или сертификата о вакцинации не пройти в фитнес-зал или спа, а с 8 ноября уже и в торговые центры, кафе, непродуктовые магазины.