В Орловской области 19 фронтовиков получат по 50 тысяч рублей

В Орловской области 19 ветеранам-фронтовикам перечислят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Деньги выделены указом президента, указанную сумму выплатят к 80-й годовщине открытия Дороги жизни в годы Великой Отечественной войны.

Выплата положена россиянам, имеющим медаль "За оборону Ленинграда" или награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В Орловской области ими отмечены 19 человек, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Пенсионный фонд перечислит эти деньги без подачи какого-либо заявления, по 50 тысяч придет вместе с пенсией или другими пособиями в ноябре. Если ветеран не сможет получить деньги в ноябре по каким-либо причинам, автоматически выплату перенесут на следующий месяц.

ЗНАЙ!

Дорога жизни - единственный путь сообщения блокадного Ленинграда в военные годы с остальной страной, проложенный по Ладожскому озеру. Транспортная магистраль, по льду и воде, связывала Ленинград с другими регионами СССР с 1941 до 1943 год.