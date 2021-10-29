Под Орлом пожар разбушевался в двухквартирном жилом доме

Серьезный пожар потушили спасатели в Урицком районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Вечером 28 октября в Урицком районе спасатели потушили серьезный пожар, охвативший двухквартирный жилой дом. Огонь уничтожил веранду, пристройку к дому и парник.

ЧП случилось в поселке Гагаринский, спасателям сигнал о нем поступил в седьмом часу. Машины и люди из двух пожарных частей прибыли на место происшествия и усмиряли огонь, который грозил перекинуться на внутренние помещения дома.

- В результате пожара сгорели веранда на площади 20 квадратных метров, пристроенная к веранде постройка на площади 30 квадратных метров, конструкция парника. Термические повреждения получила обрешетка кровли. Закопчены по всей площади две комнаты одной из квартир. Вторая квартира от пожара не пострадала, - рассказали о последствиях ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные спасли от огня расположенный рядом дом, сараи и гараж.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Причину, по которой огонь разгорелся, устанавливают специалисты.