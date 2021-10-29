Сделать прививку от коронавируса в Орле без записи 29 октября можно в МФЦ и ТЦ

Где сегодня привиться от коронавируса? Фото: Архив "КП"

29 октября в Орле можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи в мобильных пунктах. Медики принимают в МФЦ, а также у ТЦ Водолей" и в ТМК ГРИНН".

Медпункт в МФЦ на Ленина, 1 работает с 9.00 до 16.00. Здесь сделать прививку можно в любой день с понедельника по субботу, действует порядок живой очереди.

С 12.00 и до 19.00 прививочные пункты открыты в Советском и Заводском районах. Медики примут орловцев, желающих вакцинироваться, в мобильном ФАПе возле торгового центра "Водолей" (Тургенева, 42).

В "ГРИННе", на первом этаже, прививочный пункт работает в ежедневном режиме. Адрес: Кромское ш-се, 4.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - обращаются к орловцам в пресс-службе Правительства Орловской области.