Незнакомец попросил у орловца велосипед прокатиться и угнал его

Орловец остался без велосипеда, дав прокатиться незнакомцу Фото: Архив "КП"

Житель Орла остался без велосипеда, дав прокатиться на нем незнакомцу. Прохожий сел на чужой транспорт и был таков.

Инцидент произошел на набережной Дубровинского. Владелец дорогостоящего двухколесного "коня" проводил время со своим знакомым. К компании подошел неизвестный мужчина, завел разговор и попросил прокатиться. Орловец не пожадничал, однако его велосипед незнакомец угнал. Ничего не оставалось делать, кроме как идти с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось похитителя вычислить и задержать.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, угнал чужой велосипед 50-летний горожанин. Транспорт удалось у него изъять. Полиция завела и расследует уголовное дело о краже.