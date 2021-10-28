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Происшествия28 октября 2021 16:15

Незнакомец попросил у орловца велосипед прокатиться и угнал его

Полицейским удалось вычислить похитителя дорогостоящего транспорта
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловец остался без велосипеда, дав прокатиться незнакомцу

Орловец остался без велосипеда, дав прокатиться незнакомцу

Фото: Архив "КП"

Житель Орла остался без велосипеда, дав прокатиться на нем незнакомцу. Прохожий сел на чужой транспорт и был таков.

Инцидент произошел на набережной Дубровинского. Владелец дорогостоящего двухколесного "коня" проводил время со своим знакомым. К компании подошел неизвестный мужчина, завел разговор и попросил прокатиться. Орловец не пожадничал, однако его велосипед незнакомец угнал. Ничего не оставалось делать, кроме как идти с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось похитителя вычислить и задержать.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, угнал чужой велосипед 50-летний горожанин. Транспорт удалось у него изъять. Полиция завела и расследует уголовное дело о краже.