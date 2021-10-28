Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика28 октября 2021 15:48

Орловская область взяла кредит в несколько миллиардов рублей на реализацию двух проектов

На заемные средства планируется комплексное развитие Наугорского микрорайона и строительство индустриального парка "Новосильское шоссе"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Реализацию двух крупных проектов анонсировал Андрей Клычков

Реализацию двух крупных проектов анонсировал Андрей Клычков

Бюджетный кредит на несколько миллиардов рублей одобрили Орловской области. Регион получит деньги на развитие двух масштабных проектов: преображение Наугорского микрорайона и строительство индустриального парка "Новосильское шоссе".

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Общая сумма вложенных в два запланированных проекта средств превысит 5,5 миллиарда рублей. Планы следующие. На Наугорском шоссе расселят 16 аварийных домов, в дальнейшем территорию ждет комплексное развитие со строительством инженерной инфраструктуры. Другой проект планируют воплотить в жизнь на противоположном конце Орла.

- На другом конце города планируем возвести индустриальный парк «Новосильское шоссе». Цель реализации проекта – стимулирование развития высокоэффективных технологий и производств промышленной сферы, рост налогооблагаемой базы, повышение занятости и благополучия населения. Объем внебюджетных инвестиций оценивается в 2,8 млрд рублей, - сообщил глава области.

По планам, в ходе реализации проекта будет сдано 34 тысячи квадратных метров жилья, создано порядка тысячи рабочих мест, а также обеспечен бюджетный эффект в размере около 2,5 миллиарда рублей.

- Это большой шаг в укрепление потенциала города Орла и всего региона, усиление наших возможностей и ресурсов, - прокомментировал Клычков.

Вместе с Орловской областью Минфин одобрил кредиты еще семи регионам страны.