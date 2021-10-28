Больше 1300 орловский магазинов, кафе,парикмахерских и других организаций получили статус свободных от covid-19

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области все больше организаций разной направленности получили получают статус свободных иди защищенных от covid-19. Кафе, магазины, салоны красоты и другие учреждения смогут продолжить работу в период вынужденных ограничений по коронавирусу.

На 28 октября, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, свободны от ковида 1348 организаций. Большее число из них - это объекты торговли. Защищены от covid-19 827 разных магазинов. Причем за последние сутки этот статус приобрели почти 300 предприятий торговли. Что касается кафе, ресторанов и других учреждений общепита, то работу сможет продолжить 181 организация. Также 109 салонов красоты и самозанятых мастеров смогут оказывать услуги, так как имеют статус защищенных от ковида.

Еще около сотни организаций разной направленности "освободились" от угрозы коронавируса. Это компании, оказывающие юридические услуги, турагенства, психологические кабинеты, студии полиграфии. Также около сотни финансовых учреждений утвердились в статусе свободных от covid-19. Входят в число свободных и организации культуры, досуга, коммунальные, образовательные, медицинские.

Статус защищенных от covis-19 предприятия получают в случае, если 100% сотрудников сделали прививку от коронавируса, имеют антитела или медицинские противопоказания к вакцинации.