В Орловскую область поступило более 156 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

В Орловской области продолжается ежегодная кампания вакцинации от гриппа. В регион уже поступило 106 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и 50,4 тысяч доз для детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

По информации ведомства, вакцина содержит антигены три штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых к циркуляции в предстоящем эпидсезоне 2021-2022 годов. В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

- Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации, его продолжительность составляет до 12 месяцев, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.