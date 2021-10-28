Футбольный клуб "Орел" продолжит выступления в первенстве СФФ "Центр"

Фото : Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Футбольный клуб "Орел" в 2022 году продолжит выступления в Первенстве СФФ "Центр". В этом году орловские футболисты не смогли побиться в финал Кубка союза футбольных федераций "Центр".

Об этом рассказал глава регионального спортивного департамента Алексей Берестов 28 октября.

- Команда состоит из воспитанников СШОР «Русичи» и студентов Орловского государственного университета. Кроме первенства третьей лиги команда также будет выступать в Национальной студенческой футбольной лиге. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место, - прокомментировал игру ФК "Орел" Берестов.

В 2021 году в рамках первенства СФФ "Центр" ФК "Орел" завершил сезон на девятом месте.