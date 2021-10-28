От коронавируса в Орловской области умерли еще 6 человек, заболели 297 (данные на 28 октября 2021)

В Орловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Зафиксирован очередной антирекорд – 297 заболевших за сутки. Такие данные на 28 октября 2021 сообщает федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в Орловской области было зафиксировано 52286 случаев заражения ковид. 46 787 заболевших смогли победить заболевание. Так, накануне из больниц и амбулаторного лечения было выписано 58 пациентов.

Однако смертельные исходы продолжаются. Заболевание унесло жизнь еще шести человек. Таким образом, от коронавируса скончались уже 1082 жителя Орловской области.