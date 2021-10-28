В Орловской области решают вопрос о введении QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов

Пока что для посещения кафе QR-код не нужен, но власти не исключают введения системы пропусков по кодам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области рассматривается вопрос о введении QR-кодов для посещения заведений общепита: кафе, ресторанов, баров. О том, что такая возможность не исключена, сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Думаю, будем вводить, другого выхода нет, - отметил глава области во время прямого эфира в социальных сетях, который он провел 27 октября.

Пока что для того, чтобы перекусить или выпить чашечку кофе, орловцам не нужно предъявлять QR-коды. Хотя для общепита введены ограничения. Так, кафе не могут работать с 23.00 до 6.00, а с 30 октября по 7 ноября все заведения, не получившие статус свободных от covid-19, закроют свои двери для посетителей.

Окончательное решение по введению системы пропусков по кодам пока что не принято.