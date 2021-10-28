В Мценском районе полицейские задержали похитителя сельхозпродукции Фото: Архив "КП"

В Мценском районе поездка на чужое поле за сельхозпродукцией урожая-2021 закончилась для 46-летнего мужчины уголовным делом. Свою добычу в 104 килограмма он успел погрузить в машину, но попался сотрудникам полиции.

По информации УМВД России по Орловской области, полицейских привлек автомобиль, находящийся в овраге неподалеку от поля. Общая сумма похищенного составила четыре тысячи рублей.

- Подозреваемый – житель Орловского района признался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Всего, начиная с 21 октября, на территории региона сотрудники полиции, пресекли 68 административных правонарушений, совершенных людьми, задействованных в сельскохозяйственных работах.