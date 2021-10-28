Во Всероссийской переписи населения уже поучаствовали 45,7% орловцев Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается Всероссийской переписи населения, стартовавшая 15 октября. По состоянию на 28 октября, в ней приняли участие 45,7% жителей региона.

По информации Правительства Орловской области, 33,5% населения были опрошены переписчиками или прошли перепись на стационарных участках. Еще 12,2% - самостоятельно заполнили переписные листы на сайте Госуслуг.

- Ответы в переписном листе можно поменять до 8 ноября 2021 года, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в Орле работают 29 переписных участка. Никаких личных данных в переписных листах не нужно, все анонимно.

Горячая линия по вопросам Всероссийской переписи населения: 8 (4862) 42-74-57 или 8 (4862) 55-47-19. Время работы горячей линии с 9.00 до 18.00 часов.

Горячая линия будет работать до завершения переписи населения 14 ноября 2021 года.