Выращенный на орловских полях горох поехал в Швейцарию

Орловская область отправила в Швейцарию горох, выращенный на здешних полях. В Европу направили пробную партию культуры.

Контроль за поставкой четырех тонн гороха вел Россельхознадзор.

- В отношении отгружаемых партий проведены все мероприятия по контролю (надзору), включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу. По результатам экспертизы установлено, что вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, а также требованиям страны-импортера, по показателям качества и безопасности, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Всего в этом году ведомство в Орловской области проверило более 221 тысячи тонн предназначенного на экспорт зерна и продуктов его переработки.