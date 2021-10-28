Орловец помог знакомому инсценировать ДТП и попал под уголовную статью Фото: Архив "КП"

В Орле дело об инсценировке ДТП дошло до суда. На скамье подсудимых оказался житель города, который помог знакомому организовать фиктивную аварию. В итоге он заработал себе уголовное дело по статье «Пособничество в покушении на мошенничество в сфере страхования» и штраф.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, владелец автомобиля, якобы попавшего в ДТП, уже признан виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Помощнику же назначен штраф в 20 тысяч рублей.

- В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся. Приговоры не вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.