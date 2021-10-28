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Здоровье28 октября 2021 10:00

Жители Орловской области стали активнее прививаться от коронавируса

Полностью завершили вакцинацию 243 тысячи человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области выросли темпы вакцинации. Полностью привилось от коронавируса более 243 тысяч человек.

О том, что орловцы стали активнее делать прививки, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 27 октября. Самая массовая вакцина, используемая для прививки, - это двухкомпонентный "Спутник V". По последним данным регионального депздрава, им привилось более 191,5 тысячи человек. Еще порядка 20 тысяч орловцев ждут второй укол.

На втором месте "Спутник Лайт", однокомпонентный препарат. Им привилось более 37, 6 тысяч человек. Еще более 13 тысяч жителей Орловской области сделали прививки от ковида вакциной "ЭпиВакКорона", 772 человека завершили вакцинацию "КовиВаком".

Идут жители региона и на ревакцинацию. Повторно прививку сделало 14 317 человек.