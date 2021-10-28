В Орле демонтируют незаконные шлагбаум и два гаража

В ноябре в Орле пройдет демонтаж одного незаконного шлагбаума и двух гаражей. Жители самовольно разместили их в своих дворах, но теперь им остаться без них.

По информации администрации Орла, незаконно установленный шлагбаум находится в районе дома №72 по Пожарной улице в Советском районе. Собственники могут убрать его самостоятельно до 5 ноября 2021 года. После этого срока к делу привлекут подрядную организацию.

Такая же ситуация в Заводском районе в районе дома №11 по улице Лизы Чайкиной. Здесь расположились два гаража. Владельцам предлагают демонтировать их до 4 ноября, иначе затем к работе привлекут подрядную организацию.

Уточнить информацию шлагбауму можно по телефону 43-43-49, по гаражам - 25-52-10 (доб. 2214).