В Заводском и Железнодорожном районах Орла 28 октября работают выездные пункты вакцинации

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 28 октября работают выездные пункты вакцинации. Прививку от коронавируса можно сделать в Заводском и Железнодорожном районах города.

Как сообщает пресс-служба облправительства, медики дежурят в здании автовокзала (Автовокзальная, 1, второй этаж), а также в передвижном фельдшерско-акушерском пункте у ТЦ "Европа" (Московская улица, 67). График приема с 12.00 до 19.00.

При себе нужно иметь документы, необходимые для получения сертификата о вакцинации: паспорт, полис и СНИЛС.