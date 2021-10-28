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Здоровье28 октября 2021 9:14

В Заводском и Железнодорожном районах Орла 28 октября работают выездные пункты вакцинации

В них можно сделать прививку от коронавируса
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 28 октября работают выездные пункты вакцинации. Прививку от коронавируса можно сделать в Заводском и Железнодорожном районах города.

Как сообщает пресс-служба облправительства, медики дежурят в здании автовокзала (Автовокзальная, 1, второй этаж), а также в передвижном фельдшерско-акушерском пункте у ТЦ "Европа" (Московская улица, 67). График приема с 12.00 до 19.00.

При себе нужно иметь документы, необходимые для получения сертификата о вакцинации: паспорт, полис и СНИЛС.