Правительство РФ выделило Орловской области 197 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Орловская область получит 197, 7 млн рублей на поддержку системы здравоохранения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область получит почти 200 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Деньги региону выделит федеральный центр.

Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего между регионами страны разделят более 56 миллиардов рублей, Орловская область получит 197, 7 млн рублей.

- Средства помогут покрыть расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи. Кроме того, они позволят продолжить в регионе борьбу с новой коронавирусной инфекцией без сокращения расходов на плановую медицинскую помощь населению, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.