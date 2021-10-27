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Общество27 октября 2021 17:04

Правительство РФ выделило Орловской области 197 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Средства помогут покрыть расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловская область получит 197, 7 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Орловская область получит 197, 7 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область получит почти 200 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения. Деньги региону выделит федеральный центр.

Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего между регионами страны разделят более 56 миллиардов рублей, Орловская область получит 197, 7 млн рублей.

- Средства помогут покрыть расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи. Кроме того, они позволят продолжить в регионе борьбу с новой коронавирусной инфекцией без сокращения расходов на плановую медицинскую помощь населению, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.