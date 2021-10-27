В Орле депутат заксобрания голыми руками вытащил плитку из тротуара и укорил строителей

Михаил Вдовин голыми руками вытащил тротуарную плитку и остался не доволен работой подрядчика. Фото: https://vk.com/mwdowin

26 октября вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин решил лично проинспектировать ход благоустройства тротуаров на Новой Ботанике. Парламентарий вновь применил проверенный метод качества работ и голыми руками расковырял небольшой участок дорожки.

Михаил Вдовин пояснил на своей странице в соцсетях, что УКХ города Орла сообщило, что лабораторные испытания дорожного покрытия прошли успешно, но он все-таки решил их перепроверить.

- Как и ранее мне удалось разобрать руками неровно уложенную плитку. Швы в некоторых местах не просыпаны песком, газоны, прилегающие к тротуарам, не приведены в порядок, не убран строительный мусор. Возникают вопросы к ограждению, установленному рядом с детским садом, -написал в соцсетях вице-спикер Орловского облсовета.

Михаил Вдовин укорил подрядчика в некачественном исполнении работ.

Напомним, летом 2020 года народный избранник показал другому подрядчику, где у него битума не хватает и поломал голыми руками кусок свежеуложенного асфальта на улице Розы Люксембург в Заводском районе.