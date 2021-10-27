В Орле на Раздольной восстановили уличное освещение. Фото: пресс-служба администрации города

25 октября в Орле на улице Раздольной спустя несколько недель восстановили уличное освещение. Ранее здесь от улицы Бурова до разворотного кольца на Михалицына не работала целая линия. Причиной стал сбой в инженерном оборудовании трансформаторной подстанции.

По информации пресс-службы администрации Орла, поломка была существенной и потребовала серьезного ремонта. Восстановительные работы вели специалисты АО «Орелоблэнерго».

- Неисправной оказалась целая линия, а не отдельные уличные фонари, поэтому балансодержатель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» направил информацию в АО «Орелоблэнерго». В этот понедельник линия наружного освещения была приведена в надлежащее состояние, - сообщает пресс-служба администрации Орла.