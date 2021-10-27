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Здоровье27 октября 2021 13:35

В Орловской области почти 1000 организаций получили статус свободных от ковид

Активнее всего вакцинировались работники торговли, общепита и банков
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Орле и области почти 1000 организаций получили статус свободных от ковид. Это позволяет им продолжать работу в привычном формате в период пандемии. Активнее всего вакцинировались работники торговли, общепита и банков.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, по состоянию на 12.00 часов 27 октября в перечень организаций, свободных (защищенных) от COVID-19, вошло 998 предприятий, из них предприятия торговли – 536, общепит - 135 предприятий, финансовые организации – 90.

Кроме того, вакцинировали коллективы 68 салонов красоты, 14 медицинских и 13 образовательных организаций, а также ряд других организаций. Полный список здесь.