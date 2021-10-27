Перед ноябрьскими праздниками в Орловской области выплатят все детские пособия

Детские пособия переведут досрочно
Фото: Архив "КП"
Перед длинными ноябрьскими выходными в Орловской области выплатят все детские пособия. Средства перечислят семьям до конца этой недели. Об этом 27 октября во время онлайн-брифинга с журналистами сообщила руководитель регионального Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.
Выплаты придут досрочно в октябре: обычно их перечислят в первой половине каждого месяца, но не позднее 26 числа.
- Выплаты получат более 59 тысяч семей с детьми, - рассказала Ирина Гаврилина.