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Общество27 октября 2021 12:33

Перед ноябрьскими праздниками в Орловской области выплатят все детские пособия

Семьям перечислят средства до конца этой недели
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Детские пособия переведут досрочно

Детские пособия переведут досрочно

Фото: Архив "КП"

Перед длинными ноябрьскими выходными в Орловской области выплатят все детские пособия. Средства перечислят семьям до конца этой недели. Об этом 27 октября во время онлайн-брифинга с журналистами сообщила руководитель регионального Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

Выплаты придут досрочно в октябре: обычно их перечислят в первой половине каждого месяца, но не позднее 26 числа.

- Выплаты получат более 59 тысяч семей с детьми, - рассказала Ирина Гаврилина.