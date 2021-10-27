В Ливнах 58-летний велосипедист попал под машину. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

26 октября в Ливнах произошло ДТП с участием велосипедиста. 58-летний мужчина попал под машину в 12 часов дня. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

32-летний водитель «Киа Рио» ехал по Елецкой улице. В это же самое время в попутном направлении двигался велосипедист. Столкнулись они на нерегулируемом перекрестке, когда мужчина на велосипеде начал поворачивать налево.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы, отпущен, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.