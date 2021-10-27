В Орле вакцинироваться от ковид 27 октября можно в трех районах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 27 октября мобильные прививочные пункты будут работать в трех районах города - в Советском, Железнодорожном и Заводском.

По информации Правительства Орловской области, с 9.00 до 16.00 часов можно вакцинироваться на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина. Прививочный кабинет здесь работает с понедельника по субботу включительно.

С 12.00 до 19.00 прием врачей будет проходить около ТЦ «Водолей» на улице Тургенева, около ТЦ «Европа» на улице Московской и на первом этаже ТМК «ГРИНН» (напротив магазина «М-Видео»).

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.