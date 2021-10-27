В Орле на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 314 семей Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается учет семей, попадающий под статус «неблагополучных» и оказавшихся в группе риска подростков. Сейчас на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 314 семей с 524 детьми.

По информации администрации Орла, картотеки неблагополучных семей созданы во всех школах города. Помимо тех, кто состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 832 ребенка - на внутришкольном учете, 164 – в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних УМВД).

- В Орле созданы социальные патрули, которые проводят профилактическую работу с несовершеннолетними детьми и неблагополучными семьями. С сентября 2021 года в школах оформляются социальные паспорта всех классов и впоследствии составляется единый социальный паспорт учреждения, на основании которого создается банк данных учащихся, - сообщает пресс-служба администрации Орла.