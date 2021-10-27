На орловской трассе у грузового тягача с прицепом загорелось колесо

На трассе в Троснянском районе у грузового тягача с прицепом загорелось колесо. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

26 октября неподалеку от поселка Красноармейский в Троснянском районе у грузового с прицепом загорелось колесо. Водителю пришлось вызывать на помощь пожарных.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в начале пятого часа вечера. Грузовой автомобиль в это время находился на 449-м километре автодороги «Москва-Крым».

На место происшествия выдвинулись сотрудники 34-ой пожарно-спасательной части.

- В результате пожара у прицепа грузового седельного тягача «Ивеко» сгорело колесо. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.