В Орле презентовали концепцию благоустройства Дворянского гнезда

Концепция благоустройства Дворянского гнезда, презентованная фондом «Культурное движение»

26 октября в Орле в очередной раз обсуждали будущий облик ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». На заседании Градостроительного совета Орловской области презентовали проект благоустройства общественной территории.

По информации администрации Орла, концепцию благоустройства представила председатель общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова. Она рассказала, что в саду возле Дома Лизы Калитиной предлагается установить скульптуры литературных героев, скамеечку Марфы Тимофеевны Пестовой с забытой псалтырью, детские качели.

Концепция благоустройства Дворянского гнезда, презентованная фондом «Культурное движение»

Вдоль сквера предлагается создать лабиринт из кустов сирени, сиреневую беседку, дополнительные смотровые площадки, обустроить понтонную площадку для лодочных прогулок и мост к парку Победы.

Концепция благоустройства Дворянского гнезда, презентованная фондом «Культурное движение»

- При разработке концепции благоустройства Дворянского гнезда общественный фонд «Культурное движение» взял за основу именно литературное произведение Ивана Тургенева с его знаковыми объектами и маршрутами – судьбами главных героев. – сообщает пресс-служба администрации Орла.

Концепция благоустройства Дворянского гнезда, презентованная фондом «Культурное движение»

Напомним, регион получит 100 миллионов рублей на благоустройство Дворянки. Преображение финансово поддержало Правительство Москвы. Работы по преображению сквера должны начаться в 2022 году.

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