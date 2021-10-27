В Орловской области на свадебную церемонию не будут пускать гостей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

26 октября в Орловской области введены ограничения на количество человек, которые могут присутствовать на свадьбе. На торжественную церемонию в ЗАГСе пустят только жениха с невестой и фотографа-видеоператора.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, при этом фотографа-видеоператора пустят только при наличии у него сертификата о вакцинации от ковид или отрицательного ПЦР-теста (действителен 72 часа).

- Получение повторных документов о регистрации актов гражданского состояния заявителям рекомендовано перенести на более поздний срок: после снятия ограничительных мероприятий в регионе, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.