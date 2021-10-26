В деревне под Кромами «Лада» сбила 56-летнего велосипедиста. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

25 октября в деревне Большая Драгунская в Кромском районе произошло ДТП. Отечественная легковушка сбила 56-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Авария произошла в районе часа дня. 42-летний водитель «Лады» допустил наезд на мужчину, ехавшему по краю проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Травмы получили пять человек.