В Советском районе Орла «Лада» сбила на переходе двух человек. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

25 октября в Советском районе Орла под машину попали мужчина и женщина, переходившие дорогу. Оба получили травмы, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ДТП с участие пешеходов произошло в начале десятого часа вечера. 18-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны Ягодного переулка. Выехав на Октябрьскую улицу в районе дома №142 молодой человек допустил наезд на пешеходов.

- 36-летний мужчина и 35-летняя женщина переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП они получили телесные повреждения, отпущены, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшим. Травмы получили пять человек.