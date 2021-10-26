В Орле за сутки три человека лишились 380 тысяч рублей из-за мошенников Фото: Архив "КП"

В Орле за сутки в лапы телефонных мошенников попались сразу три человека: двое мужчин 41-го года и 67 лет и 65-летняя женщина. Все они поверили звонящим, не почувствовали обман и сами перевели деньги незнакомцам. В общем сумме они лишились более 380 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, первым в полицию обратился 67-летний житель Северного района. Он рассказал, что неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил ему о ДТП, которое якобы попал его сын. «Отмазать» последнего от уголовного дела лже-полицейский пообещал за 200 тысяч рублей. Мужчина не раздумывая перевел деньги.

Далее на удочку попался 41-летний орловец. Того лже-сотрудники банка убедили в том, что злоумышленники пытаются взять на него кредит и нужно их опередить и сохранить деньги на безопасном счету. Мошенники получили от мужчины 41 тысячу рублей.

Еще на большую сумму лже-сотрудники банка обманули 65-летнюю пенсионерку. Ее оставили без 145 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Напоминаем, ни полицейские, ни сотрудники банка не могут требовать персональные данные и данные банковских карт по телефону. Любые сомнительные звонки лучше не принимать и сразу обратиться в ближайшее отделение банка или полиции.