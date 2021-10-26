В школе №15 в Орле перекроют доступ к аварийной части здания. Фото: пресс-служба администрации города Фото: Архив "КП"

В Орле ученики школы №15 им. Гордеева продолжают дистанционное обучение из-за аварийного состояния столовой, где просел пол и появились трещины на стенах. Однако полностью закрывать школу не будут и после каникул дети снова должны вернуться на занятия.

По сообщения пресс-службы администрации Орла, в ближайшие три недели экспертам предстоит полностью перекрыть доступ к аварийной столовой, а снаружи огородить ее забором. Пищеблок при этом перенесут в безопасную часть здания.

- В ближайшее время в школе будут перекрыты зоны буфеты и мойки посуды. Кухонный инвентарь и мебель будут перенесены на безопасную территорию. Мытье посуды организовать в обычных раковинах сложно, так как это огромная нагрузка на канализацию. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность приобретения посудомоечной машины. Также планируется установка пароконвектоматов и мармитов. Это решит проблему с горячим питанием, - рассказал Сергей Шаров, начальник образования, спорта и физической культуры администрации Орла.

Завершить экспертизу, которая должна показать, как устранить проблему (капремонт или реконструкция), должна завершиться в феврале 2022 года. К началу мая планируется подготовка проектно-сметной документации и поиск подрядчика.