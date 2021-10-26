Серьезный пожар потушили спасатели под Ливнами

В Ливенском районе полыхал дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Серьезный пожар потушили спасатели в Ливенском районе. Горел дом, огонь грозил перекинуться на соседнюю постройку.

ЧП случилось 25 октября в селе Введенское. Очевидцы позвонили в пожарную службу примерно в половине двенадцатого дня: горел нежилой дом. На место выехали сотрудники сразу двух пожарных частей.

- По прибытию пожарных дом горел изнутри. Была угроза распространения огня на рядом стоящую хозяйственную постройку. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал. Причину происшествия устанавливают эксперты.