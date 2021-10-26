В Орле в детском саду на Планерной началась запись будущих воспитанников. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается строительство детского сада на Планерной улице в Заводском районе. Сдать его должны в ноябре 2021 года. 26 октября стартовал прием заявлений от родителей будущих воспитанников.

По информации администрации Орла, детский сад № 98 на 80 мест открыл электронную очередь. Записать ребенка в детсад можно в отделе дошкольного образования на 1-ой Посадской, 14 (кабинеты № 57 и 59). Прием ведется во вторник (с 9.00 до 13.00 часов) и в четверг (с13.00 до 18.00 часов).

Также можно встать в очередь через МФЦ по адресам улица Ленина, 1 или Рощинская,21, а также через Госуслуги и через портал муниципальных услуг в области образования. Уточнить информацию можно по телефонам 73-54-46 и 73-59-17.

- Для постановки на учет необходимы паспорт одного из родителей или законных представителей, свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации ребенка по месту жительства и документ, подтверждающий льготу (при наличии), - сообщает пресс-служба администрации Орла.