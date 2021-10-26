Орловским больницам передали 17 новых машин скорой помощи

Фото: пресс-служба орловского облсовета

Орловским больницам передали новые автомобили скорой помощи. Медучреждения получили 17 полностью укомплектованных машин.

Машины передали районным больницам и городской станции скорой помощи

Церемония передачи ключей состоялась 26 октября, сообщает пресс-служба орловского облсовета. Основную часть автомобилей передали районным больницам: в Болховскую, Должанскую, Залегощенскую, Знаменскую, Краснозоренскую, Кромскую, Ливенскую, Мценскую, Нарышкинскую, Новодеревеньковскую, Покровскую и Троснянскую ЦРБ. Еще 5 машин пополнили автопарк больницы скорой помощи им. Семашко города Орла.

Это третья партия машин скорой, закупленной в этом году для больниц региона

Отмечается, что автомобили "ГАЗель" и "УАЗ" не только укомплектованы необходимым оборудованием, но и имеют повышенную проходимость, что станет подспорьем для медиков, которые работают в сельской местности. В 2021 году это уже третья партия автомобилей скорой, закупленная для региона. Профинансирована покупка машин из федерального бюджета.