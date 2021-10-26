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Здоровье26 октября 2021 11:47

На 26 октября в Орловской области коронавирусом заболело 280 человек

Еще 5 жителей региона скончалось
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за последние сутки коронавирусом заболело 280 человек. Такие данные на 26 октября опубликовал федеральный оперативный штаб.

Это рекордное число заразившихся за сутки. Суммарно же в регионе зафиксировано 51 703 случая заболевания covid-19 среди населения.

Выписано по выздоровлению гораздо меньше орловцев, чем заболело, всего 55 человек. Общее количество излечившихся - 46 673 человека.

Covid-19 продолжает уносить жизни. На 26 октября скончалось 5 орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжается вакцинация. Сегодня прививки можно сделать без очереди в мобильных пунктах.