На 26 октября в Орловской области коронавирусом заболело 280 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за последние сутки коронавирусом заболело 280 человек. Такие данные на 26 октября опубликовал федеральный оперативный штаб.

Это рекордное число заразившихся за сутки. Суммарно же в регионе зафиксировано 51 703 случая заболевания covid-19 среди населения.

Выписано по выздоровлению гораздо меньше орловцев, чем заболело, всего 55 человек. Общее количество излечившихся - 46 673 человека.

Covid-19 продолжает уносить жизни. На 26 октября скончалось 5 орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжается вакцинация. Сегодня прививки можно сделать без очереди в мобильных пунктах.