В Ливнах перебегавшего дорогу мужчину сбила «Лада Гранта». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

25 октября в Ливнах произошла серьезная авария с участием пешехода. Отечественная легковушка сбила перебегавшего дорогу мужчину. ДТП случилось в 20:45 часов вечера.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла в районе дома №195 по улице Мира. 32-летний пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В это самое время со стороны Индустриальной улицы в направлении улицы Денисова ехал 23-летний водитель «Лады Гранта». Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшим. Травмы получили пять человек.