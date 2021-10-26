В Орле на улице Калинина горел расселенный аварийный дом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

25 октября в Заводском районе Орла произошел очередной пожар в расселенном аварийном доме на улице Калинина. Огонь охватил одну из пустующих квартир, пламя было видно с улицы.

По информации ГУ МЧС России в Орловской области, сообщение о возгорании поступило в 17:14 часов. На место выдвинулись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и 5-ой пожарно-спасательной части.

Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Пламя угрожало смежным квартирам и чердачному помещению. Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать ему распространиться.

- В результате пожара комната на четвертом этаже закопчена на площади 24 квадратных метра, балкон закопчен на всей площади, также закопчен коридор на этаже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, проблема с расселенным аварийным домом №2 на улице Калинина существует уже много лет. Здание горело уже более четырех раз и жители соседнего примыкающему к нему дому №8 опасаются за свою безопасность.