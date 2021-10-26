В Орле на улице Калинина горел расселенный аварийный дом
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
25 октября в Заводском районе Орла произошел очередной пожар в расселенном аварийном доме на улице Калинина. Огонь охватил одну из пустующих квартир, пламя было видно с улицы.
По информации ГУ МЧС России в Орловской области, сообщение о возгорании поступило в 17:14 часов. На место выдвинулись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и 5-ой пожарно-спасательной части.
Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Пламя угрожало смежным квартирам и чердачному помещению. Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать ему распространиться.
- В результате пожара комната на четвертом этаже закопчена на площади 24 квадратных метра, балкон закопчен на всей площади, также закопчен коридор на этаже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Отметим, проблема с расселенным аварийным домом №2 на улице Калинина существует уже много лет. Здание горело уже более четырех раз и жители соседнего примыкающему к нему дому №8 опасаются за свою безопасность.