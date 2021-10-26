Полицейские установили подростков, разбивших фонари в парке Ботаника Орла

Фонари в парке Ботаника побили трое подростков Фото: соцсети

Полицейские установили хулиганов, массово побивших фонари в парке Ботаника. Оказалось, что устроили дебош и повредили городское имущество трое несовершеннолетних орловцев. По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело.

Больше 20 фонарей вандалы разгромили полторы недели назад. Побиты оказались не только плафоны, некоторые столбы были вырваны с корнем, также оказались перевернуты лавки, урны. Материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей. Полицейским удалось установить, что дебош устроили трое несовершеннолетних: один 17 лет, двое 15 лет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.

- За недостаточный контроль за поведением несовершеннолетних в отношении их законных представителей полицейские составили административные протоколы. Также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ПДН, - сообщила "Комсомолке" Карина Тхаржевская, руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Подростков уже допросили в качестве подозреваемых по уголовному делу о вандализме. Дознание продолжается.