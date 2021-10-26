Сделать прививку без записи в Орле 26 октября можно в МФЦ, в торговых центрах и на автовокзале

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают работу пункты вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. 26 октября медики примут орловцев в МФЦ, у торгового центра "Европа" и на автовокзале.

График работы прививочных пунктов опубликовала обладминистрация. С 9.00 до 16.00 можно сделать прививку в МФЦ на ул. Ленина, 1. Здесь пункт вакцинации теперь работает на постоянной основе с понедельника по субботу.

С 12.00 до 19.00 мобильный фельдшерско-акушерский пункт работает у ТЦ "Европа" в Железнодорожном районе (ул. Московская, 67).

Также с 12.00 до 19.00 медики работают в здании автовокзала, медкабинет здесь расположен на втором этаже (ул. Автовокзальная, 1).

В ежедневном режиме доступен пункт вакцинации в ТМК "Гринн". Сделать прививку от коронавируса здесь также можно с 12.00 до 19.00 на первом этаже торгового центра.

С собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой врач проведет осмотр и консультацию.