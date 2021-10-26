В Орле идет запись детей в новые ясли на улице Кузнецова. Фото: пресс-служба администрации города

В Северном районе Орла продолжается запись детей до трех лет в новые ясли (детсад №97) на улице Кузнецова. Пока этой возможностью воспользовались только родители тринадцати дошколят.

По информации пресс-службы администрации Орла, ясли рассчитаны на 80 мест. Детсад планируют сдать к 30 ноября 2021 года, а открыть двери для будущих воспитанников в январе 2022 года.

- Ясли примут малышей до трех лет. Родителям надо дважды ставить ребенка на учет: сперва в ясли, а потом – в детский сад, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Записать ребенка в ясли можно через портал «Госуслуги», в МФЦ на улице Ленина, 1 или Рощинской,21. Также можно обратиться в отдел дошкольного образования администрации Орла по адресу: 1-я Посадская, 14 (кабинеты № 57 и 59). Приемные дни здесь вторник (с 9.00 до 13.00 часов) и четверг (с 13.00 до 18.00 часов).

Уточнить информацию о записи в ясли можно по телефонам 73-54-46 и 73-59-17.