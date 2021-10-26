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Общество26 октября 2021 9:34

В Орловской области 4,4 тысячи человек перевели на дистанционку

277 работников находятся в режиме неполной занятости
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Орловской области 4,4 тысячи человек перевели на дистанционку

В Орловской области 4,4 тысячи человек перевели на дистанционку

Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за пандемии коронавируса 4,4 тысячи человек переведены на дистанционную работу. Такие данные огласило региональное Правительство со ссылкой на портал «Работа в России». Отчеты о работе в период пандемии здесь размещают 1044 организации.

Помимо работников, находящихся на дистанционном режиме, 277 человек находятся в режиме неполной занятости.

- На сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 2,5 тысяч безработных. В банке вакансий службы занятости региона насчитывается 9,2 тысяч свободных рабочих мест и вакантных должностей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.