В Орловской области 4,4 тысячи человек перевели на дистанционку Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за пандемии коронавируса 4,4 тысячи человек переведены на дистанционную работу. Такие данные огласило региональное Правительство со ссылкой на портал «Работа в России». Отчеты о работе в период пандемии здесь размещают 1044 организации.

Помимо работников, находящихся на дистанционном режиме, 277 человек находятся в режиме неполной занятости.

- На сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 2,5 тысяч безработных. В банке вакансий службы занятости региона насчитывается 9,2 тысяч свободных рабочих мест и вакантных должностей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.