Трое орловских врачей удостоились госнаград за борьбу с коронавирусом Фото: Архив "КП"

Твое врачей из Орловской области удостоились государственных наград за борьбу с коронавирусом. Среди награжденных главврач областной клинической больницы Вадим Мурадян, главврач больницы им. Семашко Игорь Дробязгин и главврач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.

По информации Правительства Орловской области, медики отмечены почетными наградами Указом Президента РФ Владимира Путина.

- Орловские врачи отмечены почетными наградами за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Вадим Мурадян награжден Орденом Пирогова, Игорь Дробязгин - Орденом почета, а Вадим Сезин - Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».