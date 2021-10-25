В Орловской области с 30 октября по 7 ноября не будут работать торговые центры

Торговые центры работать не будут, а продуктовые магазины и аптеки на их территории не закроют Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года закроют торговые центры. Аптеки и продуктовые магазины, расположенные на их территории, продолжат работу.

О таком решении рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел 25 октября. Решение о временном запрете на работу торговых центров принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ситуация с заболеваемостью в регионе продолжает ухудшаться.

Также на период праздников в регионе будут действовать и другие ограничения. Так, это запрет на работу организаций, оказывающих бытовые услуги, культурные,развлекательные. Работать смогут учреждения, имеющие статус свободных отcovid-19.